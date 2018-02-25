В Сети появилось видео со съемок фильма о группе Queen
В Сети появилось первое видео со съемок фильма о группе Queen. При работе над картиной многократно менялся как актерский состав, так и режиссеры.
Фильм должны представить публике члены группы Queen гитарист Брайан Мэй и барабанщик Роджер Тейлор. Претендентами на главную роль Фредди Меркьюри были Дэниэл Рэдклифф, Доминик Купер, Бен Уишоу и самый подходящий кандидат Саша Барон Коэн, но он отказался из-за несогласия снимать фильм в виде семейной драмы. На место режиссера пробовали себя Том Хупер, Декстер Флетчер, Брайан Сингер.
В итоге Фредди Меркьюри будет играть Рами Малек, Роджера Тейлора сыграет Бен Харди, Джон Дикон предстанет в лице Джозефа Маццелло, а Брайана Мэя представит Гвилим Ли.
В ходе съемок много критики досталось режиссеру Брайану Сингеру за его постоянные опоздания на работу. Продюсерам это надоело и на режиссерское кресло вновь сел Декстер Флетчер. В России картину можно будет увидеть 31 января 2019 года.
Фильм должны представить публике члены группы Queen гитарист Брайан Мэй и барабанщик Роджер Тейлор. Претендентами на главную роль Фредди Меркьюри были Дэниэл Рэдклифф, Доминик Купер, Бен Уишоу и самый подходящий кандидат Саша Барон Коэн, но он отказался из-за несогласия снимать фильм в виде семейной драмы. На место режиссера пробовали себя Том Хупер, Декстер Флетчер, Брайан Сингер.
В итоге Фредди Меркьюри будет играть Рами Малек, Роджера Тейлора сыграет Бен Харди, Джон Дикон предстанет в лице Джозефа Маццелло, а Брайана Мэя представит Гвилим Ли.
В ходе съемок много критики досталось режиссеру Брайану Сингеру за его постоянные опоздания на работу. Продюсерам это надоело и на режиссерское кресло вновь сел Декстер Флетчер. В России картину можно будет увидеть 31 января 2019 года.
Автор: Северов Андрей