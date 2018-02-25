Спортсмены из Южной Кореи и КНДР прошли вместе на церемонии закрытия ОИ
Спортсмены, ранее прибывшие из КНДР, после завершения международных соревнований прошли вместе с южнокорейскими атлетами на церемонии закрытия зимних Олимпийских Игр в Пхёнчхане. Совместный проход представителей двух стран ранее состоялся в 2006 году.
Олимпийцы, принимавшие участие в зимних ОИ в Южной Корее, представляющие два государства, имеющих разные политические мировоззрения, совершили совместный прощальный проход под единым флагом. Ранее, на открытии престижных международных соревнований, они также были представлены под одним стягом. Спортивные медиа-издания сообщают, что в женском хоккее приняла участие объединённая корейская команда.
Особо отмечено, что до 2018 года спортсмены из Южной Кореи и КНДР также проходили вместе. Мероприятие состоялось на Олимпийских играх в Турине в 2006 году.
Олимпийцы, принимавшие участие в зимних ОИ в Южной Корее, представляющие два государства, имеющих разные политические мировоззрения, совершили совместный прощальный проход под единым флагом. Ранее, на открытии престижных международных соревнований, они также были представлены под одним стягом. Спортивные медиа-издания сообщают, что в женском хоккее приняла участие объединённая корейская команда.
Особо отмечено, что до 2018 года спортсмены из Южной Кореи и КНДР также проходили вместе. Мероприятие состоялось на Олимпийских играх в Турине в 2006 году.
Автор: Семен Зайцев