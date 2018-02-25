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Астрономы нашли на Марсе занесенную пылью станцию «Феникс»
Астрономы зафиксировали на Марсе станцию «Феникс». Ее посадочная платформа была занесена пылью. Соответствующие фотоизображения появились в Сети.

Астрономы нашли на Марсе занесенную пылью станцию «Феникс»


Станция проводила исследования на поверхности Марса. Фотографии удалось получить только спустя девять лет после завершения данной миссии.

После сравнения новых снимков с фотоизображениями 2008 года исследователи отметили, что за данный период зонд оказался занесенным толстым слоем пыли. Задачей миссии стало проведение детального анализа атмосферы и грунта поверхности Красной планеты и условий возможной жизни в ее северных регионах. На борту вышеуказанной станции присутствовал полный комплекс приборов, в частности, - манипулятор и высокопрофессиональные камеры.

За 3-месячный период работы аппарат «Феникс» осуществил все необходимые задачи. Миссия завершилась летом 2008 года. Далее аппарат автоматически отключился по причине его работы при слабом освещении, на которое он не был рассчитан.

Накануне окончания своей космической миссии спутник-разведчик Reconnaissance Orbiter сделал несколько снимков посадочной площадки «Феникса». На снимках исследователи рассмотрели три тёмных пятна, соответствовавших месту приземления модуля.

Автор: Сёмина Виктория
Вчера, 18:10
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