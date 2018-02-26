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Альфа-Банк рассчитывает на рост розничного кредитования на 35-40% в 2018 году
Коммерческий Альфа-Банк, согласно расчётам, предполагает существенно увеличить сегмент розничного кредитования на протяжении нынешнего 2018 года. Речь идёт об увеличении данного сегмента рынка предоставляемых банком услуг до 35-44%.

Альфа-Банк рассчитывает на рост розничного кредитования на 35-40% в 2018 году


Заявленная динамика может быть достигнута за счёт активного расширения продуктов с привлечением кредитных карт. Алексей Чухлов, занимающий пост главного финансового директора кредитно-финансового учреждения, в ходе состоявшейся в воскресенье конференции, изложил позицию Альфа-Банка. В настоящее время структура является третьей по счёту в Российской Федерации в данной нише, к 2020 году предполагается занять вторую позицию. Было отмечено, что кредитная организация постепенно возвращается в сферу ипотеки, предполагается наращивание заявленного потенциала до 35-40%.

Речь идёт о дальнейшем расширении кредитов в филиалах и отделениях банка. Вместе с тем, подчеркнул Чухлов, Альфа-Банк широко предоставляет услуги в сфере потребительских займов. В нынешнем году структура рассчитывает войти в ТОП-5 отечественных кредитно-финансовых учреждений в сегменте ипотечных продуктов, разрабатываемых и предлагаемых населению страны.

Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 02:00
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