Леонид Якубович нашел в “Поле чудес” “шизофрению”
Леонид Якубович, вспоминая некоторые выпуски передачи “Поле чудес”, нашел в них “шизофрению”. Своими мыслями телеведущий поделился во время посещения студии шоу “Лихие 90-е”.
По словам Якубовича, периодически непосредственно на съемках “Поля чудес” случались курьезные случаи, а некоторые гости студии оказывались достаточно проблемными, поскольку не знали ответов даже на, казалось бы, элементарные вопросы. Однажды, когда тема выпуска касалась “Мастера и Маргариты”, участники даже не знали, кто такой Михаил Булгаков, из-за чего сам Якубович “впал в ступор”.
Ведущий считает, что в концепции XXI века, когда общество становится образование, сцена длительного угадывания слова выглядит достаточно комично. “Девять человек, имеющих какое-то образование, в течение 1,5-2 часов всерьез на глазах у страны по буквам угадывают слово. Это — диагноз. Это — шизофрения”, — заключил Леонид Якубович.
Стоит отметить, что на телевидении “Поле чудес” впервые начали транслировать еще в далеком 1991 году.
По словам Якубовича, периодически непосредственно на съемках “Поля чудес” случались курьезные случаи, а некоторые гости студии оказывались достаточно проблемными, поскольку не знали ответов даже на, казалось бы, элементарные вопросы. Однажды, когда тема выпуска касалась “Мастера и Маргариты”, участники даже не знали, кто такой Михаил Булгаков, из-за чего сам Якубович “впал в ступор”.
Ведущий считает, что в концепции XXI века, когда общество становится образование, сцена длительного угадывания слова выглядит достаточно комично. “Девять человек, имеющих какое-то образование, в течение 1,5-2 часов всерьез на глазах у страны по буквам угадывают слово. Это — диагноз. Это — шизофрения”, — заключил Леонид Якубович.
Стоит отметить, что на телевидении “Поле чудес” впервые начали транслировать еще в далеком 1991 году.
Автор: Марина Вебер