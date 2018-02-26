Мадонна снова примерила костюм из латекса с фуражкой
59-летняя Мадонна снова примерила свой любимый костюм из латекса. Певица не раз появлялась в подобного рода эпатажных вещах.
Недавно она выложила в Instagram фотографию, на которой предстала в сильно обтягивающих ноги латексных чулках и очень узком топе из того же материала, на голове у нее надета фуражка. В комментарии Мадонна написала, что нужно отпускать повернувшихся к тебе спиной. Ранее фуражку от этого образа примерила приемная дочь звезды.
Фанаты оставили более 2 тысяч комментариев, в которых некоторые высказали восхищение стройной фигуре Мадонны, прекрасной физической форме, часто называя ее королевой. Фото набрало более 130 тыс. лайков.
Недавно она выложила в Instagram фотографию, на которой предстала в сильно обтягивающих ноги латексных чулках и очень узком топе из того же материала, на голове у нее надета фуражка. В комментарии Мадонна написала, что нужно отпускать повернувшихся к тебе спиной. Ранее фуражку от этого образа примерила приемная дочь звезды.
Фанаты оставили более 2 тысяч комментариев, в которых некоторые высказали восхищение стройной фигуре Мадонны, прекрасной физической форме, часто называя ее королевой. Фото набрало более 130 тыс. лайков.
Автор: Северов Андрей