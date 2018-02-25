Huawei анонсировала первый коммерчески чипсет 5G
В гонке за победу на рынке 5G китайская компания Huawei сделала еще один шаг вперед, анонсировав первый коммерческий чипсет с поддержкой указанной технологии. Известно, что разработка получила название Balong 5G01.
Чипсет соответствует последним стандартам, которые были закреплены в декабре прошлого года промышленной группой 3GPP. В то время как ожидается, что 5G в конечном итоге сможет обеспечить скорость сети 20 Гбит / с, первый продукт от Huawei предлагает до 2,3 Гбит / с. Не поступало никакой информации о ценах на разработку.
При этом Ричард Юй, генеральный директор потребительской бизнес-группы Huawei, уточнил, что чип служит ярким примером того, как компания агрессивно продвигается вперед к 5G. Он также продемонстрировал подразделение по обслуживанию клиентов, которое фирма разрабатывает, чтобы позволить конечным пользователям начать испытывать 5G в своих домах и офисах. Ожидается, что подробнее о своем достижении разработчик из Китая расскажет в рамках выставки MWC-2018.
Чипсет соответствует последним стандартам, которые были закреплены в декабре прошлого года промышленной группой 3GPP. В то время как ожидается, что 5G в конечном итоге сможет обеспечить скорость сети 20 Гбит / с, первый продукт от Huawei предлагает до 2,3 Гбит / с. Не поступало никакой информации о ценах на разработку.
При этом Ричард Юй, генеральный директор потребительской бизнес-группы Huawei, уточнил, что чип служит ярким примером того, как компания агрессивно продвигается вперед к 5G. Он также продемонстрировал подразделение по обслуживанию клиентов, которое фирма разрабатывает, чтобы позволить конечным пользователям начать испытывать 5G в своих домах и офисах. Ожидается, что подробнее о своем достижении разработчик из Китая расскажет в рамках выставки MWC-2018.
Автор: Марина Вебер