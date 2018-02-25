Британские ученые обеспечат поезда солнечной энергией
В Великобритании физики предлагают обеспечить поезда солнечной энергией. Речь идёт о переводе локомотивов на экологический вид питания. Предполагается монтаж панелей для сбора энергии по всей линии железнодорожных путей.
Большая часть ж/д путей пролегает в местах, где возможно собирать энергию Солнца. Инженеры из имперского колледжа Лондона представили общественности доклад, в котором излагается план установки панелей вдоль путей, посредством подачи тягового тока в двигатели электровозов. Если правительство страны поддержит инициативу и удастся привлечь инвесторов, план может обрести форму пилотного проекта. Идея перевода транспортного сообщения на солнечную энергию возникла в движении «зелёных», она поддержана и может превратиться в реальный проект. Проект имеет большой потенциал, особенно там, где трудно получить постоянный доступ к электросетям. Об этом заявил в массмедиа профессор Тим Грин (Tim Green).
Панели вырабатывают постоянный ток напряжением 600-800 Вольт, а железные дороги в сельской местности работают на напряжении 750 Вольт. Отсутствует необходимость преобразования имеющегося тока в переменный, подстанции расположены примерно через каждые три километра, это также удобно для реализации проекта, подчёркивает Грин.
Большая часть ж/д путей пролегает в местах, где возможно собирать энергию Солнца. Инженеры из имперского колледжа Лондона представили общественности доклад, в котором излагается план установки панелей вдоль путей, посредством подачи тягового тока в двигатели электровозов. Если правительство страны поддержит инициативу и удастся привлечь инвесторов, план может обрести форму пилотного проекта. Идея перевода транспортного сообщения на солнечную энергию возникла в движении «зелёных», она поддержана и может превратиться в реальный проект. Проект имеет большой потенциал, особенно там, где трудно получить постоянный доступ к электросетям. Об этом заявил в массмедиа профессор Тим Грин (Tim Green).
Панели вырабатывают постоянный ток напряжением 600-800 Вольт, а железные дороги в сельской местности работают на напряжении 750 Вольт. Отсутствует необходимость преобразования имеющегося тока в переменный, подстанции расположены примерно через каждые три километра, это также удобно для реализации проекта, подчёркивает Грин.
Автор: Семен Зайцев