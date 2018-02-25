Андрей Данилко предлагает Киеву “декоммунизировать” Верку Сердючку
Андрей Данилко обратился к властям Киева и призвал их “декоммунизировать” Верку Сердючку. Такое заявление прозвучало от шоумена после решение столичной администрации снять пятиконечную звезду со шпиля многоэтажки на Крещатике, где размещается его квартира.
По мнению Андрея Данилко, комментирующего решение киевской администрации, при таком подходе стоит сразу же “оторвать” Верке Сердючке голову, ведь обычно у нее там тоже красуется пятиконечная звезда. Шоумен убежден, что вышеупомянутый символ много лет ни у кого не вызывает ассоциации с СССР, и за годы его творчества такое “украшение” давно успело стать частью сценического образа украинской знаменитости.
Закон о декоммунизации на территории Украины официально вступил в силу еще в 2015 году, что отразилось на множестве аспектов. В частности, в стране переименовали ряд улиц и даже целые города, сотни памятников времен СССР также оказались снесены. Принятый несколько лет назад закон подразумевает политику осуждения как нацистской, так и коммунистической символики.
По мнению Андрея Данилко, комментирующего решение киевской администрации, при таком подходе стоит сразу же “оторвать” Верке Сердючке голову, ведь обычно у нее там тоже красуется пятиконечная звезда. Шоумен убежден, что вышеупомянутый символ много лет ни у кого не вызывает ассоциации с СССР, и за годы его творчества такое “украшение” давно успело стать частью сценического образа украинской знаменитости.
Закон о декоммунизации на территории Украины официально вступил в силу еще в 2015 году, что отразилось на множестве аспектов. В частности, в стране переименовали ряд улиц и даже целые города, сотни памятников времен СССР также оказались снесены. Принятый несколько лет назад закон подразумевает политику осуждения как нацистской, так и коммунистической символики.
Автор: Марина Вебер