Житель Британии полностью покрыл свое тело татуировками
Житель Британии Эли Инк полностью покрыл собственное тело татуировками. По словам самого мужчины, нанесение рисунков продолжалось на протяжении десяти лет, сообщает издание The Sun.
По словам 27-летнего британца, он не намерен кому-либо объяснять свои трансформации. За десять лет житель Брайтона успел покрыть черными тату практически каждую часть своего тела, в том числе глазные яблоки и даже полость рта. Кроме того, он поместил тоннели в нос, а еще под нижнюю губу. Наиболее опасным являлось нанесение тату на глазные яблоки, когда между слоями склеры вводятся специальные инъекции. Даже при незначительной ошибке мастера клиент может полностью лишиться зрения. В случае с Эли Инком все завершилось успешно.
Британец делится, что всегда восхищался творчеством Пабло Пикассо, желая походить на одного из персонажей с его полотен. Внешний вид не доставляет мужчине дискомфорта, и его не волнует, что думают на этот счет другие. Кроме того, у него есть девушка, разделяющая страсть своего избранника к тату.
По словам 27-летнего британца, он не намерен кому-либо объяснять свои трансформации. За десять лет житель Брайтона успел покрыть черными тату практически каждую часть своего тела, в том числе глазные яблоки и даже полость рта. Кроме того, он поместил тоннели в нос, а еще под нижнюю губу. Наиболее опасным являлось нанесение тату на глазные яблоки, когда между слоями склеры вводятся специальные инъекции. Даже при незначительной ошибке мастера клиент может полностью лишиться зрения. В случае с Эли Инком все завершилось успешно.
Британец делится, что всегда восхищался творчеством Пабло Пикассо, желая походить на одного из персонажей с его полотен. Внешний вид не доставляет мужчине дискомфорта, и его не волнует, что думают на этот счет другие. Кроме того, у него есть девушка, разделяющая страсть своего избранника к тату.
Автор: Марина Вебер