26 февраля Землю накроет магнитная буря
26 февраля Землю накроет мощная магнитная буря. Стоит быть готовым людям, самочувствие которых зависит от погоды.
Такой прогноз с вероятностью 26% дали специалисты из Управление океанических и атмосферных исследований США. Буря будет вызвана несущимся на огромной скорости в сторону планеты солнечным ветром. Любители красивых видов смогут сфотографировать яркое северное сияние.
Солнечный ветер состоит из частиц, которые появляются из солнечной короны и двигаются со скоростью до 1,2 тыс. км/с.
Такой прогноз с вероятностью 26% дали специалисты из Управление океанических и атмосферных исследований США. Буря будет вызвана несущимся на огромной скорости в сторону планеты солнечным ветром. Любители красивых видов смогут сфотографировать яркое северное сияние.
Солнечный ветер состоит из частиц, которые появляются из солнечной короны и двигаются со скоростью до 1,2 тыс. км/с.
Автор: Северов Андрей