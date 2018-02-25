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exclusive / Экономика

Татьяна Голикова рассказала о низких социальных пособиях в РФ
По мнению Татьяны Голиковой, председателя Счетной палаты, выплаты по безработице малы, но их нельзя отменять без какой-либо замены, необходимо изменить пенсионную систему, считает чиновник. Необходимо выявлять неплательщиков по страховым взносам.

Татьяна Голикова рассказала о низких социальных пособиях в РФ

Голикова отметила, что критика относительно действующей в стране системы социальных выплат звучала неоднократно, здесь существует серьёзная проблема. Минимальный и максимальный размер пособий в сегменте безработицы сохраняется в пределах 2009 года, составляя 850 и 4,9 тыс. рублей соответственно. Как полагает глава Счётной палаты, даже максимальный размер пособия находится около 52% от установленного с 1 января минимального размера оплаты за труд. В то же время пособия составляют менее 40% от уровня прожиточного минимума населения страны, являющегося трудоспособным, за IV квартал прошедшего года.

Уровень безработицы в России снижается, в прошлом году он составил 5,6%, показав уменьшение на 0,4% в сравнении с 2016 годом. Особо было отмечено, что низкие размеры выплат приводят к снижению доли численности российских граждан, официально зарегистрированных региональными органами служб занятости.

Автор: Семен Зайцев
Вчера, 19:07
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