СМИ: В результате стрельбы на юго-западе Москвы пострадал человек
В юго-западной части Москвы зафиксирована стрельба. Вследствие вышеуказанного инцидента пострадал человек, о чем информируют массмедиа, ссылаясь на источники в экстренных службах столицы.
О происшествии стало известно вечером воскресенья, 25 февраля. Предварительно, в сквере, размещенном на улице Бакинских комиссаров, развернулся конфликт. В ходе последнего один из присутствующих пустил в ход огнестрельное оружие. Известно, что вследствие случившегося человек получил ранение, но о характере отмеченных у него повреждений сведения источниками не предоставляются.
В органах правопорядка Москвы сведения официально не комментируют, однако, согласно данным о СМИ, сейчас продолжаются поиски предполагаемого злоумышленника. После выяснения всех обстоятельств произошедшего может также утверждаться процессуальное решение.
Ранее “Актуальные новости” информировали общественность, что нетрезвый житель Москвы пытался ограбить женщину с ребенком при помощи катаны.
О происшествии стало известно вечером воскресенья, 25 февраля. Предварительно, в сквере, размещенном на улице Бакинских комиссаров, развернулся конфликт. В ходе последнего один из присутствующих пустил в ход огнестрельное оружие. Известно, что вследствие случившегося человек получил ранение, но о характере отмеченных у него повреждений сведения источниками не предоставляются.
В органах правопорядка Москвы сведения официально не комментируют, однако, согласно данным о СМИ, сейчас продолжаются поиски предполагаемого злоумышленника. После выяснения всех обстоятельств произошедшего может также утверждаться процессуальное решение.
Ранее “Актуальные новости” информировали общественность, что нетрезвый житель Москвы пытался ограбить женщину с ребенком при помощи катаны.
Автор: Марина Вебер