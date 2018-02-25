Ким Кардашьян появилась на публике в пиджаке на голое тело
Ким Кардашьян появилась на публике в достаточно откровенном виде, устроив прогулку в пиджаке на голое тело. Широкий наряд лишь едва скрывал пышные формы знаменитости.
Ким Кардашьян достаточно часто появляется на людях в откровенных образах, и накануне 37-летняя теледива в очередной раз привлекла внимание “голым” нарядом. Во время участия в одной из светских вечеринок звезда реалити-шоу вышла в черном костюме, который выглядел на несколько размеров больше и состоял из пиджака и брюк. Притом верхняя часть образа оказалась весьма открытой, ведь нижнего белья по низ теледива не надела. Возможно, таким образом Кардашьян попыталась компенсировать тот момент, что костюм полностью скрывал талию.
Чтобы дополнить “лук”, знаменитость надела черного цвета повязку на распущенные волосы, а также туфли белого цвета с острым носком.
Ранее, как информировали общественность “Актуальные новости”, Ким Кардашьян решила достаточно откровенно поздравить своего друга, сделав это при помощи обнаженного селфи.
Ким Кардашьян достаточно часто появляется на людях в откровенных образах, и накануне 37-летняя теледива в очередной раз привлекла внимание “голым” нарядом. Во время участия в одной из светских вечеринок звезда реалити-шоу вышла в черном костюме, который выглядел на несколько размеров больше и состоял из пиджака и брюк. Притом верхняя часть образа оказалась весьма открытой, ведь нижнего белья по низ теледива не надела. Возможно, таким образом Кардашьян попыталась компенсировать тот момент, что костюм полностью скрывал талию.
Чтобы дополнить “лук”, знаменитость надела черного цвета повязку на распущенные волосы, а также туфли белого цвета с острым носком.
Ранее, как информировали общественность “Актуальные новости”, Ким Кардашьян решила достаточно откровенно поздравить своего друга, сделав это при помощи обнаженного селфи.
Автор: Марина Вебер