Сервис Amazon взял на себя телесериал по «Темной башне»
Ресурс Amazon продолжает усиливать позиции в сегменте фэнтези и намерен заняться сериалами по «Колесу времени» и «Темной башне». Об этом проинформировало медиа-издание ScreenRant.
После покупки крайне популярных культовых «Конана» и «Властелина колец», приобретение мифологического произведения Стивена Кинга выглядит вполне логичным объяснением, считают эксперты. Глен Маззар («Ходячие мертвецы»), начнёт официально курировать «Темную башню». Согласно сценарию, для адаптации телевизионной версии выбран материал четвёртой по счёту книги популярной серии. Она получила наименование «Колдун и кристалл», указывается на частичное заимствование первой книги «Стрелок». Это подтверждает размещённую ранее в массмедиа информацию в отношении того, что сериал станет приквелом.
Пока нет никаких данных относительно того, будут ли сценаристы учитывать версию Вселенной, предложенной ранее в полнометражной экранизации. Особо отмечено, что новый сериал будет перезагрузкой. Основной линией сюжета станет начало пути основного героя, включая историю получения револьверов с рукоятками из сандалового дерева. Предусматривается и столкновение с Человеком в чёрном.
После покупки крайне популярных культовых «Конана» и «Властелина колец», приобретение мифологического произведения Стивена Кинга выглядит вполне логичным объяснением, считают эксперты. Глен Маззар («Ходячие мертвецы»), начнёт официально курировать «Темную башню». Согласно сценарию, для адаптации телевизионной версии выбран материал четвёртой по счёту книги популярной серии. Она получила наименование «Колдун и кристалл», указывается на частичное заимствование первой книги «Стрелок». Это подтверждает размещённую ранее в массмедиа информацию в отношении того, что сериал станет приквелом.
Пока нет никаких данных относительно того, будут ли сценаристы учитывать версию Вселенной, предложенной ранее в полнометражной экранизации. Особо отмечено, что новый сериал будет перезагрузкой. Основной линией сюжета станет начало пути основного героя, включая историю получения револьверов с рукоятками из сандалового дерева. Предусматривается и столкновение с Человеком в чёрном.
Автор: Семен Зайцев