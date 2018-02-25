СМИ: Бывшая подруга Цымбалюк-Романовской рассказала о ее любовнике-миллионере
Виталина Цымбалюк-Романовская после разрыва с Арменом Джигарханяном завела себе богатого любовника из Грузии. По словам бывшей подруги и представительницы пианистки, она и миллионер даже готовились сыграть свадьбу.
Как уточнила Элина Мазур, ранее дружившая с Цымбалюк-Романовской, хотя пианистка и заявляла, что во время бракоразводного процесса с Джигарханяном уезжала за границу, чтобы поправить здоровье, на самом деле это не соответствует действительности. Звезда якобы посещала Грузию, где ее ждал любовник-миллионер. Вернувшись, она имела намерение поскорее расторгнуть брак с артистом, чтобы новогодние праздники провести во Франции, а затем снова выйти замуж.
Однако в последний момент помолвка не удалась, поскольку любовнику не понравилась публичность Цымбалюк-Романовской и ее возможные проблемы с законом. Мазур отметила, что во время романа с миллионером пианистка продолжала заявлять о том, что всегда любила только Джигарханяна и готова наладить с ним отношения, что являлось игрой на публику.
Как уточнила Элина Мазур, ранее дружившая с Цымбалюк-Романовской, хотя пианистка и заявляла, что во время бракоразводного процесса с Джигарханяном уезжала за границу, чтобы поправить здоровье, на самом деле это не соответствует действительности. Звезда якобы посещала Грузию, где ее ждал любовник-миллионер. Вернувшись, она имела намерение поскорее расторгнуть брак с артистом, чтобы новогодние праздники провести во Франции, а затем снова выйти замуж.
Однако в последний момент помолвка не удалась, поскольку любовнику не понравилась публичность Цымбалюк-Романовской и ее возможные проблемы с законом. Мазур отметила, что во время романа с миллионером пианистка продолжала заявлять о том, что всегда любила только Джигарханяна и готова наладить с ним отношения, что являлось игрой на публику.
Автор: Марина Вебер