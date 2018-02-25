Ученый Митио Каку предлагает землянам покинуть планету
Японский учёный Митио Каку предлагает людям задуматься о том, чтобы покинуть планету в связи с предполагаемой гибелью цивилизации в недалеком будущем. Людям угрожают усиливающиеся вспышки на Солнце.
Исследователь воспринимает судьбу человечества без энтузиазма, его доводы изложены на конференции. По информации Каку, в настоящее время 99% разнообразных форм жизни, существовавших ранее на планете, вымерли, усиливаются извержения вулканов и падения метеоритов. Инопланетные цивилизации и потенциально опасные ядерные войны способны уничтожить всё живое, полагает специалист. Именно поэтому землянам необходимо задуматься о перемещении на другие планеты, нужно покинуть негативную среду и приспособиться к выживанию в новых условиях.
Ученый полагает, что для следующих поколений единственным шансом, дающим успех, может стать колонизация экзопланет, других вариантов не существует. Необходимо постепенно перебираться на объекты, расположенные в пределах Солнечной системы или искать возможность телепортации в иные миры, имеющих иную чем на Земле реальность.
Исследователь воспринимает судьбу человечества без энтузиазма, его доводы изложены на конференции. По информации Каку, в настоящее время 99% разнообразных форм жизни, существовавших ранее на планете, вымерли, усиливаются извержения вулканов и падения метеоритов. Инопланетные цивилизации и потенциально опасные ядерные войны способны уничтожить всё живое, полагает специалист. Именно поэтому землянам необходимо задуматься о перемещении на другие планеты, нужно покинуть негативную среду и приспособиться к выживанию в новых условиях.
Ученый полагает, что для следующих поколений единственным шансом, дающим успех, может стать колонизация экзопланет, других вариантов не существует. Необходимо постепенно перебираться на объекты, расположенные в пределах Солнечной системы или искать возможность телепортации в иные миры, имеющих иную чем на Земле реальность.
Автор: Семен Зайцев