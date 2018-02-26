Рита Дакота поделилась трогательным видео с дочерью
Рита Дакота поделилась с поклонниками трогательным видео, показав свою четырехмесячную дочь. Соответствующий ролик отечественная певица разместила на своей странице в Instagram.
На обнародованном видео Рита Дакота изображена вместе со своей дочерью. Мать и малышка пытаются “беседовать” между собой, когда певица просит ребенка что-то рассказать, а четырехмесячная девочка активно реагирует на обращение родственницы. “Болтушка моя сладкая. Это вы еще не слышали как она поет!!” — написала избранница Влада Соколовского в подписи к публикации.
Большинству фолловеров страницы Риты Дакоты вышеупомянутое видео пришлось по душе. Публика сочла запись очень милой и семейной, похвалив знаменитость за то, что она много времени проводит с малышкой, ведь та сейчас нуждается в особом внимании. Просмотреть запись за несколько часов успели в сумме более 279 тысяч пользователей Сети, оставив десятки комментариев.
Ранее сообщалось, что Рита Дакота, несмотря на рождение ребенка, сумела вернуть себе стройную фигуру.
На обнародованном видео Рита Дакота изображена вместе со своей дочерью. Мать и малышка пытаются “беседовать” между собой, когда певица просит ребенка что-то рассказать, а четырехмесячная девочка активно реагирует на обращение родственницы. “Болтушка моя сладкая. Это вы еще не слышали как она поет!!” — написала избранница Влада Соколовского в подписи к публикации.
Большинству фолловеров страницы Риты Дакоты вышеупомянутое видео пришлось по душе. Публика сочла запись очень милой и семейной, похвалив знаменитость за то, что она много времени проводит с малышкой, ведь та сейчас нуждается в особом внимании. Просмотреть запись за несколько часов успели в сумме более 279 тысяч пользователей Сети, оставив десятки комментариев.
Ранее сообщалось, что Рита Дакота, несмотря на рождение ребенка, сумела вернуть себе стройную фигуру.
Автор: Марина Вебер