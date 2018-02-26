Фанаты Владислава Галкина не нашли памятник на его могиле
Фанаты не увидели памятника на могиле Владислава Галкина. Он исчез из-за его умершей в прошлом году мамы.
Галкина нашли умершим в его квартире 26 февраля 8 лет назад. Этому предшествовали множество проблем: многочисленные съемки, покинувшая жена, злоупотребление алкоголем. Церемония похорон прошла в начале марта того года на Троекуровском кладбище. Его папа Борис Галкин на пожертвованные деньги через 2 года установил своеобразный памятник. Изначально он хотел, чтобы на нем был изображен актер в детстве, когда он снялся в своем первой роли в «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна». Скульптор отговаривал отца от такой затеи и предлагал сделать его во взрослом возрасте. В итоге пришли к решению и получился монумент с 2-мя разновозрастными фигурами Владислава Галкина.
23 мая 2017 года от рака умерла мать артиста Елена Галкина. Она хотела, чтобы ее могила была недалеко от сына, поэтому памятник на время демонтировали.
Галкина нашли умершим в его квартире 26 февраля 8 лет назад. Этому предшествовали множество проблем: многочисленные съемки, покинувшая жена, злоупотребление алкоголем. Церемония похорон прошла в начале марта того года на Троекуровском кладбище. Его папа Борис Галкин на пожертвованные деньги через 2 года установил своеобразный памятник. Изначально он хотел, чтобы на нем был изображен актер в детстве, когда он снялся в своем первой роли в «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна». Скульптор отговаривал отца от такой затеи и предлагал сделать его во взрослом возрасте. В итоге пришли к решению и получился монумент с 2-мя разновозрастными фигурами Владислава Галкина.
23 мая 2017 года от рака умерла мать артиста Елена Галкина. Она хотела, чтобы ее могила была недалеко от сына, поэтому памятник на время демонтировали.
Автор: Северов Андрей