Настасья Самбурская "высмеяла" очередного хейтера на "доске позора"
Настасья Самбурская вновь ввела в свой Instagram рубрику "доска позора". В этот раз она высмеяла очередного хейтера, который в комментариях заявил, что звезда не выглядит женственно.
Все звезды реагируют на хейтеров в Сети по-разному. К примеру, Волочкова обращается к ним всем разом в новых постах, буквально "провоцируя" их новыми публикациями. Алла Пугачева и Максим Галкин признавались, что им любые публикации в СМИ и комментарии фанатов нравятся. Есть и те, кто периодически вступают в словесную перепалку с хейтерами, о чем иногда жалеют, поскольку публика воспринимает "показные конфликты" не всегда хорошо.
Настасья Самбурская в своем Instagram поступает иначе. Обычно, долгое время она не комментирует нападки хейтеров, но иногда, как и у любого человека, терпению приходит конец. Так, в этот раз актриса опубликовала пост, который обозначила рубрикой "доска позора". Звезда показала лицо фолловера, который раскритиковал ее женственность.
"Как вы думаете, насколько данная особо хорошо разбирается в женственности, исходя их ее облика?", - спросила Самбурская фанатов, опубликовав скриншот страницы девушки в Instagram.
Фанаты принялись активно обсуждать этот поступок. Одни согласились с актрисой и отметили, что комментатор не похож на "эксперта в вопросах женственности". Другие осудили звезду за то, что она так реагирует на замечания хейтеров.
Все звезды реагируют на хейтеров в Сети по-разному. К примеру, Волочкова обращается к ним всем разом в новых постах, буквально "провоцируя" их новыми публикациями. Алла Пугачева и Максим Галкин признавались, что им любые публикации в СМИ и комментарии фанатов нравятся. Есть и те, кто периодически вступают в словесную перепалку с хейтерами, о чем иногда жалеют, поскольку публика воспринимает "показные конфликты" не всегда хорошо.
Настасья Самбурская в своем Instagram поступает иначе. Обычно, долгое время она не комментирует нападки хейтеров, но иногда, как и у любого человека, терпению приходит конец. Так, в этот раз актриса опубликовала пост, который обозначила рубрикой "доска позора". Звезда показала лицо фолловера, который раскритиковал ее женственность.
"Как вы думаете, насколько данная особо хорошо разбирается в женственности, исходя их ее облика?", - спросила Самбурская фанатов, опубликовав скриншот страницы девушки в Instagram.
Фанаты принялись активно обсуждать этот поступок. Одни согласились с актрисой и отметили, что комментатор не похож на "эксперта в вопросах женственности". Другие осудили звезду за то, что она так реагирует на замечания хейтеров.
Автор: Екатерина Кузнецова