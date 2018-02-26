Новый седан Kia Forte обзавелся бюджетной версией
Седан Kia Forte от южнокорейского бренда обзавелся бюджетной версией. Ожидается, что указанная модель появится в дилерских центрах на территории Китая уже в марте 2018 года.
Версия Kia Forte для рынка Китая была представлена еще в августе 2017 года, и она будет несколько отличаться от модификации, продающейся в США. В частности, при создании модели была задействована та же платформа, что и в случае с Kia Rio. Колесная база седана совсем немного больше, нежели у “донора”. Официально продажи авто начались еще в конце прошлого года, но стало известно о выходе бюджетной версии модели. Под капотом разместится мотор объемом 1.6 литра, способный генерировать 123 лошадиные силы, а трансмиссия представлена АКПП на шесть скоростей.
От предшественника Kia Forte новой генерации отличается обновленным рулевым колесом и приборной панелью, изменился и блок управления климатом. Стоимость седана составляет почти 91 тысячу юаней. За эту сумму в модель включена система ABS, кондиционер, а также диски на 15 дюймов. Выпуск авто осуществляется на совместном предприятии Dongfeng Yueda Kia.
Версия Kia Forte для рынка Китая была представлена еще в августе 2017 года, и она будет несколько отличаться от модификации, продающейся в США. В частности, при создании модели была задействована та же платформа, что и в случае с Kia Rio. Колесная база седана совсем немного больше, нежели у “донора”. Официально продажи авто начались еще в конце прошлого года, но стало известно о выходе бюджетной версии модели. Под капотом разместится мотор объемом 1.6 литра, способный генерировать 123 лошадиные силы, а трансмиссия представлена АКПП на шесть скоростей.
От предшественника Kia Forte новой генерации отличается обновленным рулевым колесом и приборной панелью, изменился и блок управления климатом. Стоимость седана составляет почти 91 тысячу юаней. За эту сумму в модель включена система ABS, кондиционер, а также диски на 15 дюймов. Выпуск авто осуществляется на совместном предприятии Dongfeng Yueda Kia.
Автор: Марина Вебер