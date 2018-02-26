Ученый: До следующей мировой войны осталось 100 лет
Согласно новому исследованию было определено, что крупные войны наблюдаются через каждые 205 лет. Ученые считают, что до следующего глобального конфликта осталось не более 100 лет.
После окончания Второй мировой войны человечество живёт относительно спокойно, заявляет информатик Аарон Клаузе из научного университета Колорадо в Боулдере. Излагая свою теорию, исследователь опирался на статистику, это дало возможность предположить дату начала следующей мировой войны. По мнению специалиста, относительно спокойный мир сегодня является лишь статистической аберрацией. Следующая глобальная война произойдёт в перспективе.
Клаузе в рамках своего исследования смоделировал на компьютере будущее, включая расчёт аналитических данных в сравнении со статистикой и определил тенденции. Были учтены потери в войнах, смоделированы бесконфликтные периоды. Эксперт определил, что потери во Второй мировой войне не являются статистической аномалией, так как общее число убитых находится в пределах теоретически ожидаемого летального исхода в ходе расчётной крупномасштабной войны.
По мнению учёного, статданные указывают, что спокойное время с конца 40-х годов ХХ столетия не следует признавать чем-то необычным. Мир может быстро разрушиться вследствие следующего большого конфликта.
После окончания Второй мировой войны человечество живёт относительно спокойно, заявляет информатик Аарон Клаузе из научного университета Колорадо в Боулдере. Излагая свою теорию, исследователь опирался на статистику, это дало возможность предположить дату начала следующей мировой войны. По мнению специалиста, относительно спокойный мир сегодня является лишь статистической аберрацией. Следующая глобальная война произойдёт в перспективе.
Клаузе в рамках своего исследования смоделировал на компьютере будущее, включая расчёт аналитических данных в сравнении со статистикой и определил тенденции. Были учтены потери в войнах, смоделированы бесконфликтные периоды. Эксперт определил, что потери во Второй мировой войне не являются статистической аномалией, так как общее число убитых находится в пределах теоретически ожидаемого летального исхода в ходе расчётной крупномасштабной войны.
По мнению учёного, статданные указывают, что спокойное время с конца 40-х годов ХХ столетия не следует признавать чем-то необычным. Мир может быстро разрушиться вследствие следующего большого конфликта.
Автор: Семен Зайцев