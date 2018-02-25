В экстренных службах Москвы не подтвердили угрозу взрыва в ТЦ “Охотный Ряд”
Сотрудники экстренных служб Москвы заявили, что угроза взрыва в ТЦ “Охотный Ряд” не подтвердилась. В пользу этого выступают результаты проведенной специалистами проверки.
В экстренных службах столицы рассказали, что в связи с возникновением угрозы взрыва специалисты тщательно проверили все здание ТЦ “Охотный Ряд”, размещенное в Москве. Этой процедуре предшествовала эвакуация порядка 4 тысяч граждан. Сейчас по факту случившегося также организована предварительная проверка.
О заминировании торгового центра в органы правопорядка Москвы сообщил анонимный абонент. После такого заявления к “Охотному Ряду” незамедлительно направили наряд экстренных служб, также была обеспечена срочная эвакуация посетителей и сотрудников комплекса, что предпринималось в целях обеспечения безопасности граждан. Правоохранителям предстоит установить, кто именно звонил в полицию, для чего и требуется проведение проверки.
Ранее предоставлялись сведения о стрельбе в Москве, вследствие которой пострадал человек.
В экстренных службах столицы рассказали, что в связи с возникновением угрозы взрыва специалисты тщательно проверили все здание ТЦ “Охотный Ряд”, размещенное в Москве. Этой процедуре предшествовала эвакуация порядка 4 тысяч граждан. Сейчас по факту случившегося также организована предварительная проверка.
О заминировании торгового центра в органы правопорядка Москвы сообщил анонимный абонент. После такого заявления к “Охотному Ряду” незамедлительно направили наряд экстренных служб, также была обеспечена срочная эвакуация посетителей и сотрудников комплекса, что предпринималось в целях обеспечения безопасности граждан. Правоохранителям предстоит установить, кто именно звонил в полицию, для чего и требуется проведение проверки.
Ранее предоставлялись сведения о стрельбе в Москве, вследствие которой пострадал человек.
Автор: Марина Вебер