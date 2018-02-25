Виктория Боня публично высмеяла своих хейтеров
Виктория Боня, вслед за многими российскими звездами, начала публично высмеивать своих хейтеров. В Stories Instagram звезда показала лица тех, кто ее критикует.
Так, звезда показала аккаунты тех, кто оставляет под ее постами негативные высказывания, а также скриншоты самих сообщений. Таким образом модель продемонстрировала, что среди тех, кто ругает ее больше всего, настоящих экспертов не так и много.
К слову, фолловеры звезды к такому шагу отнеслись неоднозначно. Одни поддержали Боню, заявив, что модель в праве делать всё, что пожелает. Другие не согласны со звездой заявив, что относиться к критике она должна проще.
Недавно подобным высмеиванием хейтеров занялась и Настасья Самбурская. Она ввела в свой Instagram нерегулярную рубрику "доска позора", в которой показывает страницы тех, кто ее больше всего критикуе.
Так, звезда показала аккаунты тех, кто оставляет под ее постами негативные высказывания, а также скриншоты самих сообщений. Таким образом модель продемонстрировала, что среди тех, кто ругает ее больше всего, настоящих экспертов не так и много.
К слову, фолловеры звезды к такому шагу отнеслись неоднозначно. Одни поддержали Боню, заявив, что модель в праве делать всё, что пожелает. Другие не согласны со звездой заявив, что относиться к критике она должна проще.
Недавно подобным высмеиванием хейтеров занялась и Настасья Самбурская. Она ввела в свой Instagram нерегулярную рубрику "доска позора", в которой показывает страницы тех, кто ее больше всего критикуе.
Автор: Екатерина Кузнецова