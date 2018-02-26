Nokia выпустила обновленный “телефон-банан” 8110
Компания HMD Global решила перевыпустить в обновленном виде культовый когда-то “телефон-банан” Nokia 8110. Дебют устройства состоялся в рамках выставки MWC 2018, проходящей в Барселоне.
Оригинальная версия Nokia 8110 увидела мир еще в 1997 году, когда она “засветилась” в кинокартине “Матрица”. В обновленном виде устройство имеет дисплей на 2,4 дюйма, чье разрешение составляет 320х240. Девайс оснастили камерой на 2 Мп, накопитель имеет 4 ГБ памяти, а также телефон поддерживает работу в сетях 4G. При полном заряде новинка может проработать порядка 25 дней, а продажи Nokia 8110 должны стартовать уже в мае этого года. Как ожидается, стоимость гаджета составит 80 евро.
“Телефон-банан” оказался не единственным “товаром” на стенде HMD Global. Разработчик представил также обновленные Nokia 6, 7 Plus и 1, а еще в ходе выставки MWC 2018 общественности был показан флагман Nokia 8 Sirocco, который является наиболее дорогостоящим девайсом из предложенных компанией.
Ранее сообщалось, что в Сети появились рендерные снимки Nokia 7 Plus.
Оригинальная версия Nokia 8110 увидела мир еще в 1997 году, когда она “засветилась” в кинокартине “Матрица”. В обновленном виде устройство имеет дисплей на 2,4 дюйма, чье разрешение составляет 320х240. Девайс оснастили камерой на 2 Мп, накопитель имеет 4 ГБ памяти, а также телефон поддерживает работу в сетях 4G. При полном заряде новинка может проработать порядка 25 дней, а продажи Nokia 8110 должны стартовать уже в мае этого года. Как ожидается, стоимость гаджета составит 80 евро.
“Телефон-банан” оказался не единственным “товаром” на стенде HMD Global. Разработчик представил также обновленные Nokia 6, 7 Plus и 1, а еще в ходе выставки MWC 2018 общественности был показан флагман Nokia 8 Sirocco, который является наиболее дорогостоящим девайсом из предложенных компанией.
Ранее сообщалось, что в Сети появились рендерные снимки Nokia 7 Plus.
Автор: Марина Вебер