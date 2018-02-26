Актуальные новости
Московское время
:
EUR 69.63 USD 56.76
Курс валют на 23.02.2018
exclusive / Технологии

Nokia выпустила обновленный “телефон-банан” 8110
Компания HMD Global решила перевыпустить в обновленном виде культовый когда-то “телефон-банан” Nokia 8110. Дебют устройства состоялся в рамках выставки MWC 2018, проходящей в Барселоне.

Nokia выпустила обновленный “телефон-банан” 8110

Оригинальная версия Nokia 8110 увидела мир еще в 1997 году, когда она “засветилась” в кинокартине “Матрица”. В обновленном виде устройство имеет дисплей на 2,4 дюйма, чье разрешение составляет 320х240. Девайс оснастили камерой на 2 Мп, накопитель имеет 4 ГБ памяти, а также телефон поддерживает работу в сетях 4G. При полном заряде новинка может проработать порядка 25 дней, а продажи Nokia 8110 должны стартовать уже в мае этого года. Как ожидается, стоимость гаджета составит 80 евро.

“Телефон-банан” оказался не единственным “товаром” на стенде HMD Global. Разработчик представил также обновленные Nokia 6, 7 Plus и 1, а еще в ходе выставки MWC 2018 общественности был показан флагман Nokia 8 Sirocco, который является наиболее дорогостоящим девайсом из предложенных компанией.

Ранее сообщалось, что в Сети появились рендерные снимки Nokia 7 Plus.

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 06:30
Читайте также
Российский суд отказался признать криптовалюту
МЧС предупреждает об опасности выхода на лед
«Команда без страны»: New York Post раскаялась за
«Симпсоны» предсказали победу американских
Учёный и дипломат Сергей Тихвинский умер в
Интервью с новозеландским премьером признали
Врачи Караганды рассказали, где сшита детская
МОК не планирует наказывать российских хоккеистов
Новая госпрограмма вооружений России была
Доходы от европейского отбора к ЧМ-2018 составили
В России начнут уничтожать контрафактное спиртное
Южная Корея призывает КНДР и США приступить к
Добавление комментария
Последние новости
26.02, 18:27 Российский суд отказался признать криптовалюту деньгами
26.02, 18:20 В Сети появился новый вирус-вымогатель массового
26.02, 18:11 В Воронеже бетонная плита рухнула с МАЗа на проезжую
26.02, 18:00 Составлен ТОП звезд, которые отвечают хейтерам в соцсетях
26.02, 17:53 Анастасия Стоцкая попала в базу данных сайта «Миротворец»
26.02, 17:46 Дочь Анастасии Волочковой сравнила пение Ольги Бузовой с
26.02, 17:42 Подписчики Instagram Виталины Цымбалюк-Романовской
26.02, 17:40 МЧС предупреждает об опасности выхода на лед водоёмов в
26.02, 17:36 Ученые задействуют бактерии в мониторинге окружающей
26.02, 17:30 «Команда без страны»: New York Post раскаялась за свой
26.02, 17:26 Ученые объяснили нерациональность «заключенных»
26.02, 17:20 Российские ученые создали приложение для смартфона для
26.02, 17:17 В Уфе двое пассажиров попали под колеса иномарки при
26.02, 17:12 Ляйсан Утяшева случайно показала лицо маленькой дочки
26.02, 17:05 Премьера нового кроссовера Jaguar I-Pace состоится 1
26.02, 16:56 Эксперты остались довольны тест-драйвом пикапа FIAT
26.02, 16:45 MWC-2018: Новый смартфон Sony Xperia XZ2 получил
26.02, 16:39 Ученые исследовали найденный на дне Балтийского моря
26.02, 16:30 Николь Кузнецова высказалась об отношениях Гуфа и Кети
26.02, 16:19 В 2021 году в Бразилии с конвейера сойдет новая LADA Niva