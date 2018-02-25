Эксперты сравнили Samsung Galaxy S9 и iPhone X по всем параметрам

В плане дизайна оба гаджета похожи: используют в материалах стекло и металл, которые стали популярными в прошлом году. Несмотря на это, Samsung Galaxy S9 кажется экспертам более ярким и целостным, хотя конструкция iPhone X более четкая за счет рамки и выглядит прочнее. В остальном, оба гаджета получили 2 динамика, кнопки питания и громкости в одних и тех же местах, а также высокий уровень влагостойкости.Дисплей Galaxy S9 практически не изменился в сравнении с предыдущей генерацией - 5,8-дюймовый 1440 x 2960 Super AMOLED экран. У флагмана Apple - 5,8-дюймовый 1440 x 2960 Super AMOLED. При первом взгляде разница почти не заметна, оба смартфона имеют отличную детализацию.Функционал гаджетов "с завода" оказался разным. Специалисты считают, что Samsung предлагает больше нужных встроенных программ, чем американский конкурент. У iPhone X упор больше сделан на "игривость" - к примеру, использование Animoji. Но Galaxy S9 тоже не уступает, предложив пользователям AR Emoji со схожим функционалом.Среди самого интересного - сравнение камер смартфонов. С одной стороны, iPhone X отличается своей способностью захватывать потрясающие портретные снимки с помощью двух 12-мегапиксельных камер. В случая с Galaxy S9 это всего лишь одна 12-мегапиксельная камера - так что технически не удается имитировать портретные снимки соперников. Скорее, S9 фокусирует свое внимание на работе с низким освещением с изменяющейся диафрагмой, которая может быть как f / 1.5, так и f / 2.4. Это сопряжение приводит к тому, что поглащается на 28% больше света, чем S8, и на 30% меньше шума.Samsung не менял емкость аккумулятора в S9, оставив ее на уровне 3000 мАч. Это технически больше, чем батарея 2716 мАч iPhone X. Тем не менее, американцы предлагают свои технологии быстрой зарядки, а также беспроводную зарядку - удобства, которые эксперты ожидают только в следующих смартфонах.Резюмирая, эксперты отметили, что "инновациями" Samsung в этом году не "блеснул". Apple оказался более нтересным и необычным, поэтому интерес к этому флагману будет большим. Тем не менее, разница будет заметна в цене - к слову, стоимость S9 еще не озвучена, но она наверняка будет меньше, чем у iPhone X.