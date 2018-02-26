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NASA планирует снизить требования к обеззараживанию марсоходов
Марсоходы, отправляемые на Красную планету, проходят дорогостоящую и сложную процедуру дезинфекции с целью предотвращения попадания на Марс земных микробов. Предложено упростить прохождения аппаратами процедуры обеззараживания.

NASA планирует снизить требования к обеззараживанию марсоходов

Лиза Пратт, новый сотрудник по планетарной защите NASA, экс-микробиолог из университета Индианы в Блумингтоне, заявила, что необходимо утвердить ряд наиболее перспективных регионов Марса. Необходимы более углубленные исследования выбранных территорий. В этом аспекте степень загрязнения космических зондов и марсоходов может быть использована для изучения наиболее пригодных мест планеты в целях проживания. Пратт заявила, что «время нажимает», необходимо учитывать долгосрочные цели NASA. Нужно упростить подход к процедуре обеззараживания марсоходов. «Независимо от того, что мы делаем, в ту минуту, когда у нас есть люди в этом районе, мы имеем менее чистое состояние среды», — сказала специалист.

Было отмечено, что международные договоры регулируют допустимые уровни микробного загрязнения космических аппаратов, созданных для использования в условиях других планет. Всё большее количество учёных заявляет, что NASA необходимо пересмотреть свои позиции, упростив требования к чистоте оборудования.

Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 07:00
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