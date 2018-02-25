Наталья Орейро восхитила поклонников новой фотосессией
Известная уругвайская актриса и исполнительница Наталья Орейро впечатлила своих поклонников новой фотосессией. По мнению подписчиков звезды, с годами она выглядит только краше.
Несмотря на то, что Наталье Орейро уже 40 лет, она по-прежнему остается в прекрасной форме, а армия ее поклонников не уменьшается. Звезда продолжает вести деятельность в сфере шоу-бизнеса, а также снимается в фотосессиях, и накануне прошла новая съемка. Знаменитость представляла новую коллекцию модной одежды, позируя в ярком красном платье. В частности, актриса лежит на полу, закинув голову назад и при этом улыбаясь.
Пользователи Сети от показанного кадра пришли в восторг, и больше всего их впечатлило то, что Наталья Орейро действительно выглядит потрясающе. Многие сошлись во мнении, что в свои 40 звезда экранов смотрится даже лучше, чем в молодости. Уругвайская знаменитость уже много лет счастлива в браке с музыкантом Рикардо Мольо, с которым они вместе воспитывают сына.
Ранее Наталья Орейро отказалась делать пластику лица.
Несмотря на то, что Наталье Орейро уже 40 лет, она по-прежнему остается в прекрасной форме, а армия ее поклонников не уменьшается. Звезда продолжает вести деятельность в сфере шоу-бизнеса, а также снимается в фотосессиях, и накануне прошла новая съемка. Знаменитость представляла новую коллекцию модной одежды, позируя в ярком красном платье. В частности, актриса лежит на полу, закинув голову назад и при этом улыбаясь.
Пользователи Сети от показанного кадра пришли в восторг, и больше всего их впечатлило то, что Наталья Орейро действительно выглядит потрясающе. Многие сошлись во мнении, что в свои 40 звезда экранов смотрится даже лучше, чем в молодости. Уругвайская знаменитость уже много лет счастлива в браке с музыкантом Рикардо Мольо, с которым они вместе воспитывают сына.
Ранее Наталья Орейро отказалась делать пластику лица.
Автор: Марина Вебер