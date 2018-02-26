В Северной Осетии река Ардон стала необычно оранжевой
В Северной Осетии вода в реке Ардон стала необычно оранжевой. Официальные власти заявляют, что угрозы жизни людей и экологии нет.
После жалоб жителей одного из поселений, на обследование реки поехали специалисты-экологи из Министерства природы республики. На месте стало понятно, что всему виной является заброшенная шахта, в которую из-за теплой погоды стало поступать много воды. Такой цвет ей придали попавшая на пути глина и множество проржавевших труб, которые экологически чистые.
Сейчас приток воды в шахту перекрыт. Специалисты уверены, что речным организмам ничего не угрожает. Идет постоянный мониторинг ситуации представителями министерства, исследуются пробы воды.
После жалоб жителей одного из поселений, на обследование реки поехали специалисты-экологи из Министерства природы республики. На месте стало понятно, что всему виной является заброшенная шахта, в которую из-за теплой погоды стало поступать много воды. Такой цвет ей придали попавшая на пути глина и множество проржавевших труб, которые экологически чистые.
Сейчас приток воды в шахту перекрыт. Специалисты уверены, что речным организмам ничего не угрожает. Идет постоянный мониторинг ситуации представителями министерства, исследуются пробы воды.
Автор: Северов Андрей