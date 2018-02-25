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В Дамаске САА использует все более тяжелое вооружение в борьбе с боевиками
Сирийская Арабская Армия (САА) в ходе сражений с боевиками в Дамаске использует все более тяжелое вооружение. В частности, накануне военные Сирии пустили в ход машину разминирования УР-77, превращающую в пепел боевой блок противника, сообщает iReactor.

В Дамаске САА использует все более тяжелое вооружение в борьбе с боевиками

Установка УР-77 “Метеорит” чаще всего задействована с целью прокладки путей сквозь минные поля боевиков. Как правило, используется она инженерными подразделениями. Мощность военной техники позволяет сирийцам “превращать в пепел” целые области фронта террористических сил, в том числе огневую поддержку и окопы.

Накануне в Сети было обнародовано видео, где УР-77 демонстрируется в действии. После применения оружия многочисленные обломки конструкций и густые клубы дыма поднимаются в воздух, заполняя пространство вокруг. Впрочем, точные сведения о том, в каком количестве у армии Башара Асада имеются “Метеориты”, отсутствуют.

Ранее, как сообщали “Актуальные новости”, в Сети были обнародованы кадры посадки на территории Сирии “Су-57”.

Автор: Марина Вебер
Вчера, 21:00
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