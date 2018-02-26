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Эксперты рассказали о целесообразности дизельных двигателей
Эксперты полагают, что не смотря на меньший расход топлива, приобретение дизельных автомобилей не всегда себя оправдывает. Необходимо просчитывать режим пользования приобретаемого транспортного средства.

Эксперты рассказали о целесообразности дизельных двигателей

Экономическая целесообразность эксплуатации автомобилей, укомплектованных дизельными моторами, была подвергнута глубокому анализу экспертов. По их мнению, ранее, когда ценообразование ГСМ было иным, использование машин, потребляющих дизтопливо, было более выгодным, так как высокооктановые бензины стоили намного дороже. В настоящее время ценники практически сравнялись, это ставит под сомнение целесообразность приобретения автомобилей, потребляющих ДТ. Подобные авто нуждаются в более частой замене моторного масла, причём его стоимость иногда бывает достаточно высокой. Если проезжать на таком транспортном средстве более 30 тысяч километров, то в этом случае затраты на него окупаются.

Если цифра менее чем 20 тысяч километров, подчёркивают специалисты, лучше отдать предпочтение автомобилям с классическими бензиновыми моторами. Дизтопливо выгодно для большегрузных грузовиков. В то же время малолитражные легковые машины лучше покупать с бензиновыми двигателями.

Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 08:20
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