Подброшенный в Приморье гималайский медвежонок здоров и набирает вес
Подброшенный в Приморье крохотный медвежонок здоров, хорошо есть и набирает вес. Сведения предоставили специалисты реабилитационного центра с символичным названием «Тигр».
На прошлой неделе сотрудники Охотнадзора нашли у дверей маленького гималайского медвежонка, оставленного неизвестными. Животное передали в центр реабилитации для ухода до достижения возраста, необходимого для акклиматизации в дикой природе.
Малыш активен и каждые четыре часа съедает из бутылочки по 600 грамм молочной смеси. За неделю его вес вырос на 500 грамм, поэтому скоро интервалы между питанием увеличат до 4,5 часов. Благодаря неравнодушным гражданам, помогающим центру финансово, специалисты смогли обеспечить круглосуточное отопление в вольере, закупить расходные материалы и смесь.
На прошлой неделе сотрудники Охотнадзора нашли у дверей маленького гималайского медвежонка, оставленного неизвестными. Животное передали в центр реабилитации для ухода до достижения возраста, необходимого для акклиматизации в дикой природе.
Малыш активен и каждые четыре часа съедает из бутылочки по 600 грамм молочной смеси. За неделю его вес вырос на 500 грамм, поэтому скоро интервалы между питанием увеличат до 4,5 часов. Благодаря неравнодушным гражданам, помогающим центру финансово, специалисты смогли обеспечить круглосуточное отопление в вольере, закупить расходные материалы и смесь.
Автор: Джанабилова Татьяна П