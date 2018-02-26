Ученые: Использование смартфонов мешает детям правильно держать карандаш
Ученые доказали, что iPad тормозит развитие моторики пальцев у детей. Впоследствии малыши даже не могут правильно держать карандаш и ручку. Материалы исследования опубликованы изданием Daily Mail.
Старший педиатр, принимавший участие в исследовании, рассказала, что сенсорные технологии негативно влияют на развитие детей. Замена традиционных игрушек в ранние годы на смартфоны и планшеты спровоцирует проблемы в будущем.
«Девайсы не развивают навыки, необходимые для захвата и удержания карандаша. Современные дети, идущие в школу, в наши дни не имеют силы и ловкости рук, которые у них были десять лет назад», - рассказала Салли Пейн.
Барби Кларк, детский психотерапевт и основатель исследовательского агентства Family Kids and Youth, отметила, что образовательные учреждение до сих пор работают с ручками и не намерены переходить на планшеты, поэтому родителям стоит задуматься о проблеме.
Мать шестилетнего ребенка подтверждает слова ученых на собственном примере. Ее сын пошел в школу и стал держать карандаш, как древний человек. Чтобы исправить проблему, приобретенную из-за частого использования ребенком технологий, пришлось проходить специальную терапию по увеличению силы указательного пальца.
Ранее ученые рассказали о влиянии смартфонов на детскую речь.
Старший педиатр, принимавший участие в исследовании, рассказала, что сенсорные технологии негативно влияют на развитие детей. Замена традиционных игрушек в ранние годы на смартфоны и планшеты спровоцирует проблемы в будущем.
«Девайсы не развивают навыки, необходимые для захвата и удержания карандаша. Современные дети, идущие в школу, в наши дни не имеют силы и ловкости рук, которые у них были десять лет назад», - рассказала Салли Пейн.
Барби Кларк, детский психотерапевт и основатель исследовательского агентства Family Kids and Youth, отметила, что образовательные учреждение до сих пор работают с ручками и не намерены переходить на планшеты, поэтому родителям стоит задуматься о проблеме.
Мать шестилетнего ребенка подтверждает слова ученых на собственном примере. Ее сын пошел в школу и стал держать карандаш, как древний человек. Чтобы исправить проблему, приобретенную из-за частого использования ребенком технологий, пришлось проходить специальную терапию по увеличению силы указательного пальца.
Ранее ученые рассказали о влиянии смартфонов на детскую речь.
Автор: Джанабилова Татьяна П