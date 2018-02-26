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Учёные из РФ нашли способ ускорить свёртывание крови при травмах
Учёные из РФ обнаружили метод ускорения процесса свёртывания крови во время травм. Исследователи из Университета ИТМО создали управляемые магнитом наночастицы. Представленный на их базе препарат вводится в пациенту внутривенно, что позволяет максимально быстро достигнуть места повреждения сосуда.

Учёные из РФ нашли способ ускорить свёртывание крови при травмах


Таким образом можно эффективно противостоять внутренним кровотечениям, что представляется частой причиной гибели человека во время получения травм. В этих целях исследователи создали управляемые магнитом наночастицы, которые представляют собой важнейший компонент системы свёртывания крови. Таким образом, формирование тромба может быть ускорено, а общая потеря крови у человека - снижена.

«Мы проверили эффективность всех наночастиц на образцах плазмы крови человека, а также специальной модели сосуда. Они сокращают период свёртывания крови в 6,5 раза, а также могут уменьшить общую потерю крови в 15 раз», — отметил работник лаборатории SCAMT.

Помимо этого, ученый подчеркнул, что в дальнейшем планируется сформировать установки для проведения магнитно-резонансной томографии, которая станет «находить» конкретно ту часть тела, где произошло кровотечение. Отмечается, что исследователи из РФ намерены провести тестирование собранного материала с использованием животных. Помимо этого, станут проводиться клинические испытания.

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 08:45
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