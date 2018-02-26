В Прикамье 15 грузовых вагонов сошли с ж/д путей
25 февраля, в 22:20, в Прикамье 15 грузовых вагонов, перевозивших алюминиевую руду, сошли с ж/д путей около станции Чайковская. Сведения об инциденте, произошедшем в Нытвенском районе, предоставили сотрудники ГУ МЧС.
Сообщается, экстренные службы получили вызов об аварии на железной дороге и выехали на место происшествия. Жертв и пострадавших, нет. График движения составов восстановлен в 03:20. Ремонтные бригады находятся на станции и завершают работы. Эксперты выясняют причину, приведшую к сходу вагонов.
Ранее похожий инцидент произошел в Свердловской области.
Сообщается, экстренные службы получили вызов об аварии на железной дороге и выехали на место происшествия. Жертв и пострадавших, нет. График движения составов восстановлен в 03:20. Ремонтные бригады находятся на станции и завершают работы. Эксперты выясняют причину, приведшую к сходу вагонов.
Ранее похожий инцидент произошел в Свердловской области.
Автор: Джанабилова Татьяна П