Учёные поймали инопланетный сигнал из соседней галактики
Зарубежные астрономы сообщили, что им удалось поймать инопланетный сигнал из галактики, расположенной по соседству с Млечным Путём. В науке она именуется Большое Магелланово облако и считается достаточно примитивной по своему химическому составу, потому учёные были крайне удивлены обнаруженной там «активности».
В упомянутой соседней галактике астрофизики насчитали «всего» около 30-40 миллиардов звёздных объектов. БМО не может похвастаться изобилием тяжёлых элементов, нет там и сложной органики – по крайней мере, так считали учёные раньше, пока радиообсерватория ALMA не поймала исходящий оттуда сигнал, предположительно, от инопланетян. Специалисты не могут пояснить существование в БМО жизни, поскольку в галактике крайне мало необходимого для этого углерода. В то же время уфологи предположили, что инопланетный сигнал мог быть намеренно зашифрован под естественный космический фон.
Ранее сообщалось об НЛО, снятом жителем Южной Америки во время наблюдения им авиашоу.
В упомянутой соседней галактике астрофизики насчитали «всего» около 30-40 миллиардов звёздных объектов. БМО не может похвастаться изобилием тяжёлых элементов, нет там и сложной органики – по крайней мере, так считали учёные раньше, пока радиообсерватория ALMA не поймала исходящий оттуда сигнал, предположительно, от инопланетян. Специалисты не могут пояснить существование в БМО жизни, поскольку в галактике крайне мало необходимого для этого углерода. В то же время уфологи предположили, что инопланетный сигнал мог быть намеренно зашифрован под естественный космический фон.
Ранее сообщалось об НЛО, снятом жителем Южной Америки во время наблюдения им авиашоу.
Автор: Воробьева Алина