Витас опять опубликовал фото в плавках с некультурным предложением
Известный российский певец Витас снова опубликовал фотографию, которая показалась подписчикам довольно странной. Снимок появился в профиле артиста в социальной сети Instagram.
Кроме этого, в подписи к посту Витас призвал: «Прикладывайтесь». Фолловерам показалось такое предложение непристойным и даже пошлым.
На снимке артист запечатлен на пляже. К слову, можно только разглядеть его ноги и плавки. Витас не уточнил, в какую страну отправился отдыхать. Большую часть пользователей возмутило фото певца и подпись к нему.
Нужно сказать, что странный снимок Витас публикует не в первый раз. Несколько дней назад в его профиле появилась фотография, где он лежит на диване в нижнем белье. На снимке видна только нижняя часть тела. Тогда звезда призвал подписчиков «присаживаться».
Кроме этого, в подписи к посту Витас призвал: «Прикладывайтесь». Фолловерам показалось такое предложение непристойным и даже пошлым.
На снимке артист запечатлен на пляже. К слову, можно только разглядеть его ноги и плавки. Витас не уточнил, в какую страну отправился отдыхать. Большую часть пользователей возмутило фото певца и подпись к нему.
Нужно сказать, что странный снимок Витас публикует не в первый раз. Несколько дней назад в его профиле появилась фотография, где он лежит на диване в нижнем белье. На снимке видна только нижняя часть тела. Тогда звезда призвал подписчиков «присаживаться».
Автор: Валерия Орлова