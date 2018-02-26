В Голландии создан собираемый за сутки инновационный дом из картона
В Голландии создан собираемый за сутки инновационный дом из картона высокой прочности Wikkelhouse. Идея принадлежит компании Fiction Factory.
Каркас строения заворачивают в 24 слоя прессованного картона весом по 500 кг обработанного водоотталкивающим составом. Части соединяются между собой не токсичным и безопасным клеем. От погодных условий конструкцию защищает специальная пленка, не боящаяся воды. Для доступа внутрь естественного света по бокам расположены стеклянные фасады.
Готовое строение весит 3 тонны, поэтому в заливке фундамента не нуждается. Разработчики тщательно продумали интерьер, способный трансформироваться по желанию заказчика. К дому можно подвести коммуникации.
В год создается всего 20 таких задний, которые можно разместить в селе или в городе. Стоимость инновации составляет 30 тыс. евро.
Ранее в Голландии создан "умный" писсуар.
Каркас строения заворачивают в 24 слоя прессованного картона весом по 500 кг обработанного водоотталкивающим составом. Части соединяются между собой не токсичным и безопасным клеем. От погодных условий конструкцию защищает специальная пленка, не боящаяся воды. Для доступа внутрь естественного света по бокам расположены стеклянные фасады.
Готовое строение весит 3 тонны, поэтому в заливке фундамента не нуждается. Разработчики тщательно продумали интерьер, способный трансформироваться по желанию заказчика. К дому можно подвести коммуникации.
В год создается всего 20 таких задний, которые можно разместить в селе или в городе. Стоимость инновации составляет 30 тыс. евро.
Ранее в Голландии создан "умный" писсуар.
Автор: Джанабилова Татьяна П