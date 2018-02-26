Трамп рассматривает вариант смертной казни для наркодельцов
Президент США Дональд Трамп рассматривает вариант введения на законодательном уровне смертной казни для наркодельцов. По мнению лидера страны, это будет действенная мера в борьбе с наркоманией. Об этом сообщают американские СМИ.
Крупных наркодельцов Трамп сравнил с серийными убийцами. Поэтому они заслуживают только такой вид наказания.
«Когда я спросил у премьер-министра Сингапура, существует ли в стране проблема наркомании, он заявил, что нет, поскольку действует закон о смертной казни», - рассказал Трамп. Также в пример президент США привел филиппинцев и китайцев.
В то же время, политик хоть и настроен радикально в отношении граждан, которые занимаются распространением наркотиков, при этом прекрасно понимает, что в Штатах невозможно сделать законы, как в Сингапуре.
По данным СМИ, в США увеличилось число смертей от наркотиков. В 2016 году в результате чрезмерного употребления запрещенных веществ скончались свыше 63 тысяч американцев. Эксперты считают, что если не принять соответствующие меры, то показатель будет только расти.
Крупных наркодельцов Трамп сравнил с серийными убийцами. Поэтому они заслуживают только такой вид наказания.
«Когда я спросил у премьер-министра Сингапура, существует ли в стране проблема наркомании, он заявил, что нет, поскольку действует закон о смертной казни», - рассказал Трамп. Также в пример президент США привел филиппинцев и китайцев.
В то же время, политик хоть и настроен радикально в отношении граждан, которые занимаются распространением наркотиков, при этом прекрасно понимает, что в Штатах невозможно сделать законы, как в Сингапуре.
По данным СМИ, в США увеличилось число смертей от наркотиков. В 2016 году в результате чрезмерного употребления запрещенных веществ скончались свыше 63 тысяч американцев. Эксперты считают, что если не принять соответствующие меры, то показатель будет только расти.
Автор: Валерия Орлова