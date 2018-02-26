ВОЗ: Опасные заболевания несут угрозу всему человечеству
ВОЗ обнародовала список из десяти самых опасных заболеваний, несущих угрозу человечеству. Для предотвращения пандемии недуги должны быть изучены в первую очередь.
В 2015 году специалисты приступили к составлению списка, в который попали трудно поддающиеся лечению и распространяющие по воздуху заболевания. Опасными признали только восемь наименований, среди которых болезнь Х, вирус Зика, атипичная пневмония, геморрагическая лихорадка, Эбола.
Сейчас список дополнен, но факты инфицирования новой болезнью пока не выявлены. Ученые должны знать все наименования и быть готовыми к борьбе с ними.
Ранее медики назвали опаснейшие кожные инфекции.
В 2015 году специалисты приступили к составлению списка, в который попали трудно поддающиеся лечению и распространяющие по воздуху заболевания. Опасными признали только восемь наименований, среди которых болезнь Х, вирус Зика, атипичная пневмония, геморрагическая лихорадка, Эбола.
Сейчас список дополнен, но факты инфицирования новой болезнью пока не выявлены. Ученые должны знать все наименования и быть готовыми к борьбе с ними.
Ранее медики назвали опаснейшие кожные инфекции.
Автор: Джанабилова Татьяна П