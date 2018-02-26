На мировом рынке зафиксирован рост цен на нефть
Изучив данные торгов, эксперты зафиксировали рост цен на нефть на мировом рынке. Подорожание коснулось марок Brent и WTI.
Фьючерсы для апреля на маркерный сорт «чёрного золота» из Северного моря Brent поднялись в цене на 0,2 %. Баррель указанной горючей жидкости будет стоить 67,5 доллара. Что касается американской нефти WTI, аналогичные фьючерсы на неё возросли на 0,4 %, то есть баррель вещества составит 63,8 доллара.
Между тем в середине нынешнего месяца специалисты фиксировали удешевление нефти.
Фьючерсы для апреля на маркерный сорт «чёрного золота» из Северного моря Brent поднялись в цене на 0,2 %. Баррель указанной горючей жидкости будет стоить 67,5 доллара. Что касается американской нефти WTI, аналогичные фьючерсы на неё возросли на 0,4 %, то есть баррель вещества составит 63,8 доллара.
Между тем в середине нынешнего месяца специалисты фиксировали удешевление нефти.
Автор: Воробьева Алина