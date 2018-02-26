Ученые: Ледник Росса на самом деле не тает, а замерзает
Ученые считают, что шельфовый ледник Росса не тает, как думают многие, а замерзает. Недавно новозеландские специалисты в области климатологии пробурили в нем скважину глубиной 300 метров. Ледник является одним из самых больших на Земле, если он начнет таять, что уровень моря по всему миру возрастет примерно на три метра.
Своим проведенным экспериментом ученые намеревались понять историю ледника и то, в каком состоянии природное образование пребывает сейчас. Посредством измерения температуры течения исследователи думали, что найдут факты, свидетельствующие о его таянии.
Однако все оказалось совершенно по-другому. В леднике Росса вода кристаллизируется, в результате чего замерзает. На обнародованном в сети видео можно видеть белые точки, когда камера опускается вниз. Если бы ледник действительно таял, то на этом уровне скважина имела бы идеально ровные края.
Ученые оставили там приборы, которые на протяжении нескольких лет станут измерять течения и температуры. Замерзание дает более положительную картину стабильности ледника, но на все вопросы исследователей все равно не отвечает. Недавно сотрудники NASA подтвердили, что антарктический лед тает быстрее с каждым годом, поэтому процессы, проходящие в леднике Росса, остаются загадкой.
Своим проведенным экспериментом ученые намеревались понять историю ледника и то, в каком состоянии природное образование пребывает сейчас. Посредством измерения температуры течения исследователи думали, что найдут факты, свидетельствующие о его таянии.
Однако все оказалось совершенно по-другому. В леднике Росса вода кристаллизируется, в результате чего замерзает. На обнародованном в сети видео можно видеть белые точки, когда камера опускается вниз. Если бы ледник действительно таял, то на этом уровне скважина имела бы идеально ровные края.
Ученые оставили там приборы, которые на протяжении нескольких лет станут измерять течения и температуры. Замерзание дает более положительную картину стабильности ледника, но на все вопросы исследователей все равно не отвечает. Недавно сотрудники NASA подтвердили, что антарктический лед тает быстрее с каждым годом, поэтому процессы, проходящие в леднике Росса, остаются загадкой.
Автор: Валерия Орлова