Актуальные новости
Московское время
:
EUR 69.63 USD 56.76
Курс валют на 23.02.2018
exclusive / Наука

Ученые: Ледник Росса на самом деле не тает, а замерзает
Ученые считают, что шельфовый ледник Росса не тает, как думают многие, а замерзает. Недавно новозеландские специалисты в области климатологии пробурили в нем скважину глубиной 300 метров. Ледник является одним из самых больших на Земле, если он начнет таять, что уровень моря по всему миру возрастет примерно на три метра.

Ученые: Ледник Росса на самом деле не тает, а замерзает


Своим проведенным экспериментом ученые намеревались понять историю ледника и то, в каком состоянии природное образование пребывает сейчас. Посредством измерения температуры течения исследователи думали, что найдут факты, свидетельствующие о его таянии.

Однако все оказалось совершенно по-другому. В леднике Росса вода кристаллизируется, в результате чего замерзает. На обнародованном в сети видео можно видеть белые точки, когда камера опускается вниз. Если бы ледник действительно таял, то на этом уровне скважина имела бы идеально ровные края.



Ученые оставили там приборы, которые на протяжении нескольких лет станут измерять течения и температуры. Замерзание дает более положительную картину стабильности ледника, но на все вопросы исследователей все равно не отвечает. Недавно сотрудники NASA подтвердили, что антарктический лед тает быстрее с каждым годом, поэтому процессы, проходящие в леднике Росса, остаются загадкой.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 09:15
Читайте также
Российский суд отказался признать криптовалюту
МЧС предупреждает об опасности выхода на лед
«Команда без страны»: New York Post раскаялась за
«Симпсоны» предсказали победу американских
Учёный и дипломат Сергей Тихвинский умер в
Интервью с новозеландским премьером признали
Врачи Караганды рассказали, где сшита детская
МОК не планирует наказывать российских хоккеистов
Новая госпрограмма вооружений России была
Доходы от европейского отбора к ЧМ-2018 составили
В России начнут уничтожать контрафактное спиртное
Южная Корея призывает КНДР и США приступить к
Добавление комментария
Последние новости
26.02, 18:27 Российский суд отказался признать криптовалюту деньгами
26.02, 18:20 В Сети появился новый вирус-вымогатель массового
26.02, 18:11 В Воронеже бетонная плита рухнула с МАЗа на проезжую
26.02, 18:00 Составлен ТОП звезд, которые отвечают хейтерам в соцсетях
26.02, 17:53 Анастасия Стоцкая попала в базу данных сайта «Миротворец»
26.02, 17:46 Дочь Анастасии Волочковой сравнила пение Ольги Бузовой с
26.02, 17:42 Подписчики Instagram Виталины Цымбалюк-Романовской
26.02, 17:40 МЧС предупреждает об опасности выхода на лед водоёмов в
26.02, 17:36 Ученые задействуют бактерии в мониторинге окружающей
26.02, 17:30 «Команда без страны»: New York Post раскаялась за свой
26.02, 17:26 Ученые объяснили нерациональность «заключенных»
26.02, 17:20 Российские ученые создали приложение для смартфона для
26.02, 17:17 В Уфе двое пассажиров попали под колеса иномарки при
26.02, 17:12 Ляйсан Утяшева случайно показала лицо маленькой дочки
26.02, 17:05 Премьера нового кроссовера Jaguar I-Pace состоится 1
26.02, 16:56 Эксперты остались довольны тест-драйвом пикапа FIAT
26.02, 16:45 MWC-2018: Новый смартфон Sony Xperia XZ2 получил
26.02, 16:39 Ученые исследовали найденный на дне Балтийского моря
26.02, 16:30 Николь Кузнецова высказалась об отношениях Гуфа и Кети
26.02, 16:19 В 2021 году в Бразилии с конвейера сойдет новая LADA Niva