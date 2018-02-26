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Huawei представила мощный ультратонкий ноутбук с сенсорным экраном
Популярная компания Huawei презентовала ультратонкий ноутбук с сенсорным экраном и мощнейшими техническими характеристиками. Представители компании показали устройство за день до начала популярной выставки Mobile World Congress 2018, которая пройдет в Барселоне с 26 февраля по 1 марта.

Huawei представила мощный ультратонкий ноутбук с сенсорным экраном


Всемирный мировой конгресс в этом году начал свою работу еще с 24 февраля, с презентаций новых компаний, конференций известных производителей и анонсов некоторых технологий и устройств. Для компании Huawei было выделено более двух часов времени на различные показы и общение с участниками выставки, где представители удивили новым смартфоном P20, линейкой планшетов MediaPad M5, а особенно флагманским ноутбуком MateBook, который по заявлениям должен стать прямым конкурентом Apple MacBook. На основной части конгресса произойдет полная демонстрация продукции с всевозможным тестированием доступным для каждого.

Huawei представила мощный ультратонкий ноутбук с сенсорным экраном


Обновленный ноутбук MateBook X Pro получил ультратонкий металлический корпус с алмазной насечкой размером 1,5 сантиметра и весом 1,3 килограмма. Новый сенсорный экран устройства занимает более 90% поверхности крышки с соотношением сторон три к двум, разрешением 3000х2000 при диагонали в 13,9 дюймов. За производительность отвечают процессоры Intel Core i5 и i7 в зависимости от комплектации, и видеокарта NVIDIA GeForce MX150. На данный момент это самый тонкий ноутбук с дискретной графикой. Аудио в устройстве представлено четырьмя динамиками над клавиатурой и по бокам, системы Dolby Atmos 2.0, также с улучшенными микрофонами для качественной записи. Особенно порадует пользователей камера для селфи и видеозвонков, которая скрыта в кнопке посредине ноутбука и выскакивает при нажатии с помощью подпружинивающего механизма.

Huawei представила мощный ультратонкий ноутбук с сенсорным экраном


Батарею тоже усовершенствовали и вместо прошлых 10 часов, MateBook X Pro способен работать более 12 при просмотре FullHD видео, а в режиме экономии более 14.

По заявлениям представителей компании стоимость базовой модели будет начинаться от 1499 долларов, а цена топовой модели будет оглашена на официальной части выставки.

Автор: Тригуб Сергей
Сегодня, 09:30
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