«Дом-2»: Ольга Рапунцель отказывается говорить матери имя дочери
Участница проекта «Дом-2», красавица Ольга Рапунцель отказывается говорить матери Татьяне Владимировне имя своего еще не рожденного ребенка. Раньше теледива планировала назвать дочь Миланой.
Татьяна Дмитриевна, обеспокоенная за своих дочерей, лично посетила телестройку. Женщина хотела поставить на место чересчур активного зятя Дмитрия Дмитриенко, изменяющего беременной Рапунцель, и поговорить с детьми, выставляющими личную жизнь на всеобщее обозрение.
Ольга Рапунцель думает только о предстоящих родах, запланированных на 29 марта, и подбирает малышке необычные имена. Все варианты звезда держит в тайне.
Татьяна Дмитриевна, обеспокоенная за своих дочерей, лично посетила телестройку. Женщина хотела поставить на место чересчур активного зятя Дмитрия Дмитриенко, изменяющего беременной Рапунцель, и поговорить с детьми, выставляющими личную жизнь на всеобщее обозрение.
Ольга Рапунцель думает только о предстоящих родах, запланированных на 29 марта, и подбирает малышке необычные имена. Все варианты звезда держит в тайне.
Автор: Джанабилова Татьяна П