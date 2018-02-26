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Вдова Марьянова надеется на честную борьбу за наследство актера
Вдова покойного актера Дмитрия Марьянова Ксения Бик надеется, что борьба за наследство будет честной. Артист ушел из жизни так скоропостижно, что не успел оставить завещание. В связи с этим его родственники будут самостоятельно делить имущество.

Вдова Марьянова надеется на честную борьбу за наследство актера


В рамках телепрограммы «Ты не поверишь» Ксения Бик рассказала, что старается смириться с кончиной супруга. Также она не держит зла на ненавистников, продолжающих обвинять ее в смерти Марьянова. Сейчас всё свое внимание женщина уделяет воспитанию их общей дочери.

Что касается имущества, то раздел будет происходить между отцом актера, его сыном от первого брака, второй супругой и дочерью. Бик понимает, что из-за наследства между всеми претендентами может разразиться самая настоящая война. Однако она не планирует принимать участие в скандалах. Вдова Марьянова даст о себе знать только в случае нарушения ее прав.

Бик заявила, что не является бесприданницей и ей есть, на что жить. Женщина совершенно не разбирается в юридических тонкостях, со специалистами не консультировалась.

Отец Марьянова журналистам этой же программы рассказал, что невестка и внучка после смерти сына его не навещают. Это связано с тем, что Бик трудно появляться в загородном доме, бывать в котором так любил ее покойный супруг.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 09:39
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