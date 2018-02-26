Правительство считает санкции против РФ перманентной мерой
Санкции, введенные США и государств Запада против РФ, останутся навсегда. В российском правительстве эти меры воздействия считают перманентными, поскольку являются политической реакцией на общее усиление страны.
В то же время, согласно сообщениям властей, санкции могут снять исключительно при ослаблении России. В правительстве отмечают, что данные ограничения представляют собой шанс проявить самые лучшие черты национального характера.
Помимо этого, удалось выяснить, что создаётся антисанкционный штаб коллегии ВПК. Ключевая задачаего состоит в недопущении срывов заявленных сроков поставки военной продукции как внутренним, так и внешним заказчикам.
В то же время, согласно сообщениям властей, санкции могут снять исключительно при ослаблении России. В правительстве отмечают, что данные ограничения представляют собой шанс проявить самые лучшие черты национального характера.
Помимо этого, удалось выяснить, что создаётся антисанкционный штаб коллегии ВПК. Ключевая задачаего состоит в недопущении срывов заявленных сроков поставки военной продукции как внутренним, так и внешним заказчикам.
Автор: Валерий Антонов