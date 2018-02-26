Две школьницы найдены у подножия скалы в Башкирии, одна из них погибла
В Башкирии у подножия скалы были найдены две школьницы. Сообщается, что одна из них погибла. Инцидент произошел в Хайбуллинском районе республики, сообщают местные СМИ.
По имеющимся данным, были найдены ученицы десятого и восьмого классов. В частности, 16-летняя девочка обнаружена мертвой, ее родственницу госпитализировали. В больнице у нее диагностировали множественные обморожения ног и рук, а также повреждение позвоночника.
Теперь предстоит разобраться в обстоятельствах и причинах случившегося.
По имеющимся данным, были найдены ученицы десятого и восьмого классов. В частности, 16-летняя девочка обнаружена мертвой, ее родственницу госпитализировали. В больнице у нее диагностировали множественные обморожения ног и рук, а также повреждение позвоночника.
Теперь предстоит разобраться в обстоятельствах и причинах случившегося.
Автор: Валерия Орлова