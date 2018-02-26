Сборная Украины не поддержала бойкот США против Кубка мира по биатлону в Тюмени
Сборная Украины не поддержала бойкот США этапа Кубка мира по биатлону, который пройдет в Тюмени 22-25 марта. Более того, спортсменки выступят на соревнованиях.
«Разумеется, мы готовимся и намерены выступать на Кубке мира. Этот вопрос даже не обсуждался. С какой стати мы должны отказываться от соревнований? Мы неоднократно ездили в Тюмень и не сталкивались с проблемами. Уверены, Кубок тоже пройдет безупречно», - рассказали биатлонистки.
Стоит отметить, что Чехия и США отказались приезжать в Россию на Кубок мира. Шведский спортсмен Себастиан Самуэльссон вообще хочет, чтобы IBU перенес место проведения состязаний. В МОК сохраняют спокойствие, считая, что бойкоты никогда не приводили к достижению цели.
«Разумеется, мы готовимся и намерены выступать на Кубке мира. Этот вопрос даже не обсуждался. С какой стати мы должны отказываться от соревнований? Мы неоднократно ездили в Тюмень и не сталкивались с проблемами. Уверены, Кубок тоже пройдет безупречно», - рассказали биатлонистки.
Стоит отметить, что Чехия и США отказались приезжать в Россию на Кубок мира. Шведский спортсмен Себастиан Самуэльссон вообще хочет, чтобы IBU перенес место проведения состязаний. В МОК сохраняют спокойствие, считая, что бойкоты никогда не приводили к достижению цели.
Автор: Джанабилова Татьяна П