В Прикамье гусеничный трактор с людьми провалился под лёд
В Примкамье на реке Сыва двое мужчин провалились под лёд, находясь в гусеничном тракторе. Инцидент произошел в прошлую субботу, 24 февраля, возле населенного пункта Старые Ляды. Об этом сообщают местные СМИ.
По имеющимся данным, под лёд в воду провалился большегрузный трактор Т-75. ЧП произошло в одном километре от вышеназванного села. Бригада спасателей тут же выехала на место происшествия, в результате которого пострадали два человека.
Обоим трактористам оказана оперативная медицинская помощь. У одного из пострадавших врачи диагностировали сильное переохлаждение. Вещи, оставленные на льду, сотрудники МЧС собрали и передали их владельцам. Сам же трактор находится на очень большой глубине, и поднять его на поверхность является проблемой.
По имеющимся данным, под лёд в воду провалился большегрузный трактор Т-75. ЧП произошло в одном километре от вышеназванного села. Бригада спасателей тут же выехала на место происшествия, в результате которого пострадали два человека.
Обоим трактористам оказана оперативная медицинская помощь. У одного из пострадавших врачи диагностировали сильное переохлаждение. Вещи, оставленные на льду, сотрудники МЧС собрали и передали их владельцам. Сам же трактор находится на очень большой глубине, и поднять его на поверхность является проблемой.
Автор: Валерия Орлова