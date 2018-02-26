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В Прикамье гусеничный трактор с людьми провалился под лёд
В Примкамье на реке Сыва двое мужчин провалились под лёд, находясь в гусеничном тракторе. Инцидент произошел в прошлую субботу, 24 февраля, возле населенного пункта Старые Ляды. Об этом сообщают местные СМИ.

В Прикамье гусеничный трактор с людьми провалился под лёд


По имеющимся данным, под лёд в воду провалился большегрузный трактор Т-75. ЧП произошло в одном километре от вышеназванного села. Бригада спасателей тут же выехала на место происшествия, в результате которого пострадали два человека.

Обоим трактористам оказана оперативная медицинская помощь. У одного из пострадавших врачи диагностировали сильное переохлаждение. Вещи, оставленные на льду, сотрудники МЧС собрали и передали их владельцам. Сам же трактор находится на очень большой глубине, и поднять его на поверхность является проблемой.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 09:25
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