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Мэр Москвы вошел в число участников международной конференции «Образ будущего и компетенции выпускника 2030»
Международная конференция «Образ будущего и компетенции выпускника 2030» прошла в минувшую среду в столице нашей страны. Во время этого мероприятия иностранные эксперты выразили восхищение теми образовательными результатами, которые демонстрируют московские школьники. Об этом проинформировала «Учительская газета».

По словам лидера директората по образования Организации экономического сотрудничества и развития Андреаса Шляйхера, образовательные результаты московских школьников находятся вне зависимости от социально-экономического положения их семей. Напротив, дети из не самых благополучных семей подчас добиваются впечатляющих успехов. Это — убедительное доказательство эффективности столичной образовательной системы.
Мэр Москвы вошел в число участников международной конференции «Образ будущего и компетенции выпускника 2030»

Как информирует ТАСС, в рамках своего выступления московский градоначальник Сергей Собянин сообщил участникам встречи, что столичные школы технологически обновляются раз в пятилетку. Это позволяет поддерживать их материальную базу на актуальном развитию технологий уровне. Чиновник также ознакомил аудиторию с функционированием проекта «Московская электронная школа» и заострил внимание на том, что столичные школьники постоянно добиваются успехов на международной арене.

Автор: Роман
Сегодня, 09:26
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